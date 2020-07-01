Дзанарди остается в коме. Экс-гонщику сделали еще одну операцию

Известный итальянский экс-пилот "Формулы-1", чемпион Паралимпийских игр Алессандро Дзанарди продолжает находиться в состоянии искусственной комы после аварии, случившейся с ним на тренировке. Спортсмен перенес вторую неврологическую операцию через десять дней после того, как оказался в госпитале.

Как уже сообщали Вести.Ru, Дзанарди, который в давней аварии на гонках потерял обе ноги, вернулся в спорт и стал победителем многих крупных турниров среди инвалидов. Почти две недели назад он попал в новую аварию во время тренировки: 19 июня Алессандро столкнулся с грузовиком и получил тяжелейшие травмы.

И вот врачи госпиталя в Сиене сообщили, что состояние Дзанарди изменилось, так что стала необходима вторая нейрохирургическая операция, информирует Motorsport.Com. Операция длилась два с половиной часа, и по ее окончании Дзанарди был возвращен в отделение интенсивной терапии. Он по-прежнему находится в состоянии искусственной комы.