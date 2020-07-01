Баскетбол. ЦСКА расстался со старожилом команды Воронцевичем

Руководство столичного баскетбольного клуба ЦСКА приняло решение расстаться с форвардом команды Андреем Воронцевичем. Об этом сообщила пресс-служба красно-синих. 32-летний баскетболист выступал за армейцев на протяжении 14 лет.

"Это было очень сложное решение. Каждому из нас трудно представить Воронцевича в форме другой команды. За эти годы он стал одним из символов ЦСКА. В другое время, безусловно, мы бы предложили Андрею продлить контракт, но так сложилась ситуация, что приходится идти вопреки своим желаниям", – цитирует президента красно-синих Андрея Ватутина официальный сайт армейцев.

Воронцевич является 13-кратным чемпионом России в составе ЦСКА. Трижды он выигрывал Евролигу. За армейцев баскетболист провел 696 официальных матчей.