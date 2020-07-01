Премьер-лига. "Краснодар" получил самую большую прибыль

Российский футбольный союз выложил для всеобщего обозрения финансовые показатели клубов премьер-лиги, которые были предоставлены руководителями и владельцами команд при прохождении лицензирования для будущего сезона. Самая большая прибыль – у "Краснодара", она составила 1,23 млрд рублей.

Еще четыре клуба обозначили прибыль до обложения собственных средств налогами и пошлинами. Действующий чемпион премьер-лиги и лидер нынешнего сезона "Зенит" получил почти 830 млн рублей, казанский "Рубин" – 488 миллионов, "Уфа" – 302 миллиона, столичное "Динамо" –125 млн рублей.

Наибольший убыток зафиксирован в московском ЦСКА: он составил, согласно данным клуба и РФС, 3,8 млрд рублей. Еще три команды, ведущие борьбу за призовые места нынешнего первенства, обозначили убытки: московские "Спартак" (879 млн рублей) и "Локомотив" (181 млн), а также "Ростов" (35 млн).