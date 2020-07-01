Некоторым водителям могут запретить пользоваться каршерингом

Глава ГИБДД Михаил Черников в интервью "Аргументам и фактам" заявил о важности повышения требований к пользователям услуги каршеринга. Черников не исключает, что за многократное нарушение ПДД водитель может быть лишен права брать в аренду автомобиль.

Глава ГИБДД предложил компаниям по прокату авто создать свою базу нарушителей и запрашивать у инспекторов историю лишения прав и другого противоправного поведения конкретных водителей.

Далее Михаил Черников сообщил, что чаще всего автомобилистов за превышение скоростного лимита от 20 до 40 километров в час. За пять месяцев в начале 2020 года — 39 миллионов штрафов.

Более серьезное наказание получили 1,1 миллиона водители за превышение скорости от 40 до 60 километров в час.

Непристегнутый ремень вынудил наказать миллион водителей. Три миллиона водителей решили проигнорировать дорожные знаки и разметку, а 1,2 миллиона — проехать стоп-линию и запрещающий сигнал светофора.