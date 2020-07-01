"Бавария" подписала молодого игрока обороны "Пари Сен-Жермена" Куасси

Защитник чемпионов Франции из "Пари Сен-Жермен" Ньянзу Куасси продолжит свою карьеру в мюнхенской "Баварии". Оборонец подписал контракт сроком до 30 июня 2024 года. Он уже прошел медосмотр в Мюнхене.Подробностей финансового соглашения с темнокожим французом не сообщается.

"Я счастлив, что получил возможность выступать за "Баварию", — цитирует спортсмена официальный сайт мюнхенского клуба. – Это великая команда с большими традициями. Я очень надеюсь, что буду играть важную роль здесь. Буду упорно трудиться для этого".

При этом 18-летний защитник переходит в "Баварию" на правах свободного агента, его соглашение с парижанами завершилось 30 июня. В сезоне Лиги 1, который был прерван и не возобновлялся, Куасси провел за "ПСЖ" 6 игр.