Родственники жертвы смертельного ДТП удивили адвоката Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев удивлен, что в деле об автоаварии с участием актера Михаила Ефремова стало так много потерпевших. Как рассказал Пашаев в интервью "Вечерней Москве", накануне в официальный список потерпевших из вдовы, сына и брата включили второго сына.

"Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими", — считает Пашаев.

Адвокат уточнил, что за десятилетия юридической карьеры впервые видит "такую борьбу" между родственниками.

По закону, пояснил Эльман Пашаев, рассчитывать на компенсацию ущерба могут только близкие родные. К примеру, сожительница погибшего в ДТП Сергея Захарова "не имеет никакого отношения" к делу.

Далее адвокат рассказал, что выплата потерпевшим может быть осуществлена одной общей суммой, а не каждому родственнику по отдельности.

Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня, управляя своим внедорожником в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался на Смоленской площади в Москве в фургон "Лада". Его водитель Сергей Захаров с закрытой черепно-мозговой травмой позднее скончался в реанимации.

Ефремов извинился перед семьей погибшего в видеообращении о пообещал оказать материальную помощь. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет заключения.