МИД надеется, что ЕС передумает насчет России

Москва рассчитывает, что россиянам разрешат въезд в ЕС уже на следующем голосовании по теме, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Тем более что в России эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Иванов заметил, что об объективности списка Евросоюза сложно судить, ведь в него не вошли и США, и Бразилия. И МИД не ведет переговоры по открытию внешних границ, потому что это должны решать ВОЗ, эпидемиологи, Роспотребнадзор и Минздрав.

Ранее сообщалось, что с 1 июля Евросоюз начнет открывать границы. Проект краткого списка из 18 стран, гражданам которых разрешат въезд на территорию ЕС, согласовал комитет постоянных представителей Евросоюза. Еврокомиссия призывала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня. Теперь она рекомендовала с 1 июля открытие внешних границ. Россия и США в короткий список не вошли из-за несоответствия эпидемиологическим критериям. Эпидемия коронавируса COVID-19 в России растянулась на более длительный срок, чем в Европе. Это связано с тем, что коронавирус начал свое шествие по России позже, чем в странах ЕС. А вот среди стран, которым Европа откроет въезд, — Китай, балканские страны, Япония, Южная Корея и Канада.