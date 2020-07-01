Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области. Выбраться на свободу им не удалось — лаз обнаружили проводившие ревизию надзиратели.

Тоннель был найден на территории ИК-10 в Димитровграде. Начинался он на территории канализационно-насосной станции на хоздворе, а заканчивался в трех метрах от последнего ограждения колонии. Хода наружу не было, его прокопавшие 20 метров "архитекторы" доделать не успели.

По неподтвержденным данным, готовивших побег заключенных должен был встречать подельник, который готовил им переход на Украину.