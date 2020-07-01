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1 июля 202022:22 Михаил Антонов

Санкции против "Северного потока-2": Америка добивается диктата над ЕС

EPA

Если санкции против Сирии Вашингтон вводит на свое усмотрение, то по Ирану попытался заручиться поддержкой Совбеза. Но тщетно. Напрасно американский госсекретарь Майк Помпео грозил России и Китаю апокалипсисом, если не продлить истекающее осенью оружейное эмбарго Тегерану. Москва и Пекин ясно дали понять: Штатам нужно уважать верховенство закона. О том же Америке напомнила и немецкий канцлер Ангела Меркель, правда, уже в контексте санкций США по "Северному потоку-2", подчеркнув, что такие меры не укладываются в правовые представления Германии.

Председательство в ЕС по нынешним временам - миссия обременительна, учитывая количество проблем, которые придется решать. Евросоюзу еще повезло, что эта доля выпала Германии, которая и так главная, но теперь еще и формально несет ответственность за то, какой для Европы будет оставшаяся половина года.

Экономический обвал, безработица, массовые банкротства, общественные протесты — от этого никуда не деться. Но по-настоящему смертельный номер, предстоящий Германии, — пережить самой и протащить ЕС через выборы в США. Президент Трамп будет впечатлять своего избирателя издевательствами и шантажом европейских союзников. По факту достанется практически всем, хотя бить он будет самую крупную дичь — Германию. Сенаторы республиканцы как раз "заряжают" очередные санкции против "Северного потока-2". Как сообщила телекомпания CNN, в телефонном разговоре Трамп называл Меркель глупой и говорил, что она в кармане у русских как раз за твердость позиции в отношении строительства газопровода. Канцлер успела адаптироваться к стилистике Трампа. Ругань не подействовала.

"Экстерриториальные санкции, о которых заявляют в США, не отвечают нашему пониманию права, как и ведущиеся сейчас обсуждения на эту тему в американском Конгрессе. Нужно признать, что строительство затруднено. Но мы считаем важным завершить этот проект, в этом ключе мы будем работать", — заявила Меркель.

Новые американские санкции поставят под угрозу около 700 миллионов евро европейских инвестиций в проект газопровода. Ситуация настолько острая, что сегодня — тот редкий случай, когда бывший канцлер Германии и председатель совета директоров "Северного потока-2" Герхард Шредер появились в стенах Бундестага по приглашению председателя Комитета по энергетике Клауса Эрнста.

"Обычно действующих или бывших канцлеров приглашают исключительно в комитеты по расследованию. В этой связи я очень рад, что вы к нам сегодня присоединились в качестве эксперта", — сказал Эрнст.

"Посредством этих санкций США хотят взять энергетическую политику в свои руки и диктовать суверенному государству,  такому как Германия, и суверенному сообществу государств, такому как Европа, что они должны и не должны делать. Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают с проектом "Северный поток-2", затронуты напрямую. За каждой из этих компаний — оказавшиеся под угрозой европейские рабочие места", — отметил Шредер.

Меркель и Шредер — очень разные политики, но их согласие по поводу "Северного потока-2" отражает консенсус немецких элит в отношении энергетических приоритетов Германии. Самым радикальным предложением по их защите до сих пор остается идея председателя Комитета по энергетике Клауса Эрнста ввести персональные санкции против сенаторов, стоящих за новым пакетом санкций. Но у Меркель тоже есть мысли на этот счет.

Первым после карантина в Берлин приехал президент Франции.

"Я рада, что Франция и Германия хотят вместе решать проблемы и поддерживать друг друга. Ожидания высоки, и мы очень хорошо знаем, что если между Германией и Францией есть разногласия, то единство Европы не будет успешным", — подчеркнула Меркель.

Ради франко-германского согласия Меркель пошла на многое: по сути дела, согласилась финансировать восстановление Европы после коронавируса. Макрон ей нужен для совместного противодействия разрушительному влиянию Трампа. Германия и Франция, к которым присоединилась и Британия, заблокировали проект американских санкций против Ирана в Совете безопасности ООН. То есть опыт имеется, его надо теперь перенести с глобальной на европейскую площадку, потому что на ней есть страны, например, Польша, заинтересованные в том, чтобы это председательство в ЕС обошлось немцам очень большой кровью.

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