1 июля 202022:11 Ярослав Красиенко

Актер из "Покровских ворот" оказался главарем банды "черных" риелторов

Актер из "Покровских ворот" оказался главарем банды "черных" риелторов

Бутырский суд Москвы рассмотрит дело о крупном мошенничестве со столичной недвижимостью, фигурантом которого стал актер Владимир Сынгаевский. Он запомнился по эпизодическим ролям в "Покровских воротах" и "Трех мушкетерах", а оказался мастером преступного эпизода. Следствие считает артиста главой преступной банды, на счету которой многомиллионные аферы с квартирами умерших москвичей.

Человек, лежащий на полу, — Владимир Сынгаевский, руководитель банды "черных" риелторов", на счету которой многомиллионные аферы с московскими квартирами. В каждой комнате — паспорта, доверенности, военные билеты. Мошенники даже пытались топить документы в растворе цемента — не получилось.

Так  начинались самые крупные аферы банды Сынгаевского: умирал одинокий пенсионер, а затем объявлялся никому не известный наследник с завещанием. Роли были четко распределены: один изготавливал поддельные документы, другой предоставлял анкетные данные, третий общался с сотрудниками госорганов и нотариусами, четвертый выдавал себя за наследника.

14-этажный дом на улице Милашенкова. Сравнительно новый, ему всего шесть лет. Совсем рядом — станция метро, и это лишь увеличивает стоимость квартир. Так что мошенники, узнав, что здесь скончался один из жильцов, рассчитывали, конечно, на хорошую добычу. Выяснили, что наследников у умершего нет, и по отработанной схеме составили поддельное завещание.

"Впоследствии завещание было предоставлено нотариусу. В результате соучастник приобрел право на наследство, что послужило основанием для регистрации права собственности", — сказала Людмила Нефедова, начальник пресс-службы прокуратуры Москвы.

Украденное жилье сразу продавали. Андрей Николаев — один из покупателей. Квартиру нашел на сайте. "Наследство проверили, завещание действительно, нотариусом удостоверено. Регистрационная палата сделку пропустила, выписку дали. Все в порядке. А потом спустя очень много времени меня вызывает участковый и говорит: "Тут вот ситуация такая", — вспоминает Андрей.

Вот присвоенная мошенниками квартира по другому адресу, и тут живут другие люди. И еще одна — она пока пустует, но уже кем-то куплена.

С помощью поддельных документов члены банды переписывали на себя и банковские счета умерших. После очередной аферы настоящий наследник, обнаружив пропажу денег, обратился в полицию.

Рецидивист Сынгаевский уже дважды сидел. А когда-то был подающим надежды актером. Это Сынгаевский в роли штангиста в фильме "Железные игры". А еще  были эпизоды в "Трех мушкетерах" и "Покровских воротах" — вот о, на концерте куплетиста Велюрова всем своим видом показывает, что искусство ему не интересно.

За "главной ролью" Сынгаевского сейчас с тревогой следят новые хозяева украденных квартир. "Я здорово нервничаю по этому поводу, потому что сейчас они скажут: "Извини,  деньги тебе никто не отдаст, они все в тюрьме, они всех кинули". Что делать тогда?" — недоумевает Андрей Николаев.

Суд по делу банды Сынгаевского начнется в ближайшие дни.

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