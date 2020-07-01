1 июля 202018:46

Памфилова поручила разобраться с травмированием Френкеля

nevnov.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова дала поручение разобраться в ситуации с получившим травму журналистом "Медиазоны" Давидом Френкелем. Государственный деятель обратилась с соответствующей просьбой к главе петербургского избиркома Виктору Миненко.

Памфилова отметила, что необходимо разобраться в том, когда возник конфликт и какие основания были для него. По ее словам, нужно понимать причины случившегося.

Глава ведомства обратила внимание на то, что нужно тщательно разобраться в ситуации по линии ведомства. Памфилова отметила, что оценку произошедшему должны дать следственные органы. Нужно выяснить, сам упал журналист или ему действительно сломали руку. При этом представитель ЦИК подчеркнула, что пока не хочет комментировать ситуацию, поскольку это компетенция правоохранительных органов.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии уточнил, что причиной конфликта стал отказ журналиста регистрироваться в списке лиц, которые присутствуют при проведении голосования по форме, рекомендованной ЦИК России. Виктор Миненко обратил внимание на то, что Давид Френкель искал почву для конфликта. В связи с этим у сотрудников полиции, которые, судя по всему, уже были на взводе, сработал человеческий фактор.

Миненко отметил, что журналиста никто не выталкивал и не толкал, его просто "поправили", а упал он самостоятельно. Оценку всем участникам конфликта должно дать дальнейшее расследование.

Элла Памфилова, в свою очередь, сообщила, что ЦИК уже получил часть информации и проработает это по своей линии. По ее словам, важно разобраться в ситуации, чтобы в дальнейшем не допускать подобного, сообщает РИА Новости.

МВД России намерен передать в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского, который сломал руку Давиду Френкелю. Такое решение принято для того, чтобы исключить трактование корпоративной солидарности и оценки деятельности сотрудника правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Инцидент с журналистом произошел в Санкт-Петербурге во вторник, 30 июня. Как сообщает "Медиазона", у Френкеля перелом плечевой кости. Мужчина готовится к операции.

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