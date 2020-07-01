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1 июля 202019:19

В Wirecard и к Маркусу Брауну пришли с обысками

EPA

В офисах немецкой финтех-компании Wirecard в Германии и по месту жительства ее бывшего главы Маркуса Брауна в Вене прошли обыски. В обысках по пяти адресам участвовали десятки прокуроров, полицейских и IT-специалистов, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung.

Цель обысков — конфискация материалов, способных дать информацию о любых манипуляциях Wirecard. Следователи подозревают Брауна, бывшего члена правления Wirecard Яна Марсалека и других ее менеджеров в манипуляциях на бирже. Помимо других обвинений будет рассмотрено и мошенничество. Не исключено появление в деле и других подозреваемых.

Wirecard AG — глобальный поставщик интернет-технологий и финансовых услуг, одна из крупнейших электронных платежных систем, напоминает РИА Новости. В апреле 2019 года было объявлено, что эта компания станет официальным партнером Telegram по запуску его собственной блокчейн-платформы TON Labs. Блокчейн-проект мессенджера, к слову, в итоге так и не состоялся.

Ранее Wirecard "с высокой долей вероятности" допустила нехватку 1,9 миллиарда евро на своих счетах. После этого ее глава Маркус Браун ушел в отставку. Брауна задержали в Мюнхене, но суд решил освободить его под залог.

Брауна обвиняют в искусственном завышении суммы средств на счетах Wirecard и объема ее оборота за счет мнимого дохода от сделок с целью представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов. Акции Wirecard обрушились в цене на 71,3 процента после известия о подаче ею заявления о запуске процедуры банкротства. С начала скандала акции подешевели в 28 раз — с 99,5 евро до 3,53 евро за штуку.

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