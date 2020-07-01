США конфисковали 13 тонн китайских изделий из человеческих волос

В США служба таможенного и пограничного контроля задержала груз, в котором были 13 тонн париков и других изделий из человеческих волос. Отмечается, что продукция была изготовлена с использованием принудительного труда в Синьцзяне (Китай). О случившемся сообщает Axios, ссылаясь на источники в руководстве США.

Стоимость груза оценивается примерно в 800 тысяч долларов. Ранее Служба таможенного и пограничного контроля приказала американским портам задерживать все, что поставляется в США компанией Meixin Hair Product​​​.

Погранично-таможенная служба имеет убедительные доказательства того, что задержанные товары изготовлены с использованием принудительного труда. Это является очень серьезным нарушением прав человека. Представитель отдела торговли Службы таможенного и пограничного контроля США Бренда Смит заявила, что бесчеловечные методы работы не будут допущены до системы снабжения Штатов.

Власти США предупредили компании, чьи цепочки поставок связаны с предприятиями из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, о репутационных, экономических и юридических рисках, сообщает ТАСС.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Ульиот сообщил, что если задержанный груз окажется связанным с уйгурскими концентрационными лагерями, то Китаю придется ответить перед мировым сообществом за свои действия.

США угрожают КНР санкциями, обвиняя Пекин в притеснении уйгуров и мусульман, а также в нарушении прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.