"Арсенал" потерпел пятое поражение кряду в РПЛ, уступив дома "Ахмату"

В матче 25-го тура чемпионата России грозненский "Ахмат" на выезде обыграл тульскую команду "Арсенал со счетом 3:1. "Пушкари" потерпели пятое поражение кряду в российской премьер-лиге.

У победителей встречи дубль оформил Одисе Роши (22-я и 88-я минуты) и единожды отличился Евгений Харин (15), а у хозяев поля мяч забил Евгений Луценко (90+2).

"Ахмат" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 27 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице, а "Арсенал" расположился на девятой строчке, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре грозненцы в субботу, 4 июля, примут московский ЦСКА, а "оружейники" в тот же день на выезде сыграют со столичным "Динамо".