Игорь Черевченко покинул пост главного тренера "Арсенала"

В российской премьер-лиге новая тренерская отставка. Своего поста лишился главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко.

После домашнего поражения от грозненского "Ахмата" с результатом 1:3, Игорь Черевченко покинул пост главного тренера тульского "Арсенала". Туляки проиграли пять матчей чемпионата России по футболу подряд, в том числе и все три матча после возобновления первенства.

Отставка Черевченко была принята руководством клуба. В оставшихся матчах сезона командой будет руководить Сергей Подпалый. Не исключено, что новым тренером "Арссенала" станет Юрий Семин.