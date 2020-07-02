"Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракт с Джей.Ар.Смитом

Американский баскетболист Джей.Ар.Смит возобновит карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс". Детали контракт с 34-летним баскетболистом пока неизвестны.

Джей.Ар.Смит не выходил на площадку более года, после того как покинул "Кливленд Кэвалиерс". Смит известен по выступлениям за "Нью-Орлеан", "Денвер", "Нью-Йорк" и "Кливленд", В составе "Кэвалиерс" он становился чемпионом НБА, сообщает РИА Новости.

Сезон в НБА будет возобновлен 30 июля после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи пройдут в Орландо в спортивном комплексе Disney. Сезон продолжат 22 клуба.