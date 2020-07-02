Оползень в Мьянме заблокировал сотни и убил более шестидесяти шахтеров

В северной части Мьянмы 2 июля оползень после проливных дождей обрушился на нефритовые шахты.

Агентство CGTN сообщает о смерти, по меньшей мере, шестидесяти шахтеров в поселке Хпакан, расположенном в штате Качин, который местные жители называют нефритовой землей.

На месте происшествия проводятся спасательные работы по освобождению двух сотен шахтеров, заблокированных обрушившейся землей.

Оползни в регионе частое явление. От одного из них осенью 2015 года в Хпакане погибли 116 человек.