От Петербурга до Хабаровска: ФСБ провела операцию против черных копателей

В ходе масштабной спецоперации, которая прошла от Петербурга до Хабаровского края, ФСБ РФ изъяла у черных копателей 77 единиц огнестрельного оружия и центнер тротила, передает РИА Новости.

В преступном бизнесе оказались задействованы 13 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Кубани, Кузбасса, Красноярского и Хабаровского краев.

Сотрудники ФСБ разоблачили пять подпольных мастерских, в которых переделывалось гражданское оружие в боевое, а также восстанавливалось оружие времен Великой Отечественной войны.