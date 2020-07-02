В Сочи пройдет сверхдлинный футбольный матч

В Сочи с 8 по 9 августа пройдет самый продолжительный в истории российского футбола матч. Игра продлится 25 часов.

В течении 25 часов на поле выйдут более 3 тысяч футболистов, сообщает ТАСС. В игре примут участие ФК "Сочи", Жемчужина", футболисты-любители, а также звезды футбола – Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников. Стартовый свисток даст сочинский арбитр Павел Кукуян.

Матч начнется 8 августа и завершится через 25 часов. Игра войдет в книгу рекордов России. Причем не только, как самый длительный матч, но и как самый массовый.