Запросы о круглосуточной доставке алкоголя утроились

В России во время карантина — с 30 марта по 21 июня — онлайн-запросы на круглосуточную доставку алкогольной продукции в России выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, подсчитал Центр мониторинга оборота алкогольной продукции (ЦМОАП) в сети интернет "Щит".

Среди регионов по нелегальной онлайн-продажа алкоголя лидируют Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Забайкальский край, Свердловская область. Чаще всего предложения о нелегальной продаже и доставке алкоголя размещаются в социальных сетях (69%) и мессенджерах (18%), еще на сайтах-однодневках (9%), в блогах (2%), на форумах и микроблогах (по 1%).

"Пик запросов пришелся на апрель (более 36 тысяч)", — отмечается в исследовании, которое цитирует ТАСС. Обнаружены и новые каналы сбыта и доставки алкогольной продукции – через мобильные приложения, по гео-отметкам магазинов.

Самым популярным алкогольным напитком в период самоизоляции по коронавирусу COVID-19 в России было пиво. На втором месте оказалось вино, за которым идут водка, сидр и коньяк. К таким выводам пришли специалисты компании "Такском", проанализировав фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года. Их объем составил более 18 миллиардов кассовых чеков.

Онлайн-торговлю алкоголем могут разрешить в ближайшее время, заявил ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия 24". В настоящее время продажи алкоголя через Интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует: купить спиртное предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях.