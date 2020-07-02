Полузащитник "Байера" Паулиньо порвал связки и пропустит начало следующего сезона

Полузащитник леверкуззенского "Байера" Паулиньо получил серьезную травму. Из-за разрыва крестообразной связки бразилец пропустит от 6 до 8 месяцев.

Таким образом, Паулиньо пропустит старт нового сезона. Кроме того, 19-летний футболист не сможет помочь "Байеру" в финале Кубка Германии, который пройдет в субботу, и в запланированных на август матчах 1/8 Лиги Европы.

Паулиньо пришёл в "Баер" в 2018 году из бразильского "Васко да Гама". В сезоне 2019/20 бразилец сыграл 19 встреч и забил 3 мяча.