Военный эксперт сядет на 7 лет за выдачу информации о подготовке в ФСБ

Военный эксперт Владимир Неелов признан виновным в государственной измене и приговорен к 7 года колонии строгого режима. Это решение вынес Санкт-Петербургский городской суд, пишет агентство РИА Новости.

По мнению следствия, Неелов передал немецкой компании информацию о подготовке сотрудников ФСБ России. Обвиняемый подтвердил: он действительно делился этими сведениями с иностранцами, однако не знал, что они секретные.

Владимир Неелов был арестован в 2018 году. Он являлся сотрудником "Центра стратегической конъюнктуры", где писал о частных военных компаниях. Помимо этого, стал одним из авторов трех книг, посвященных военным действиям в Ираке и Афганистане.