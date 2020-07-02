Трогательные кадры из московского зоопарка: родились необычные щенки

В семействе кустарниковых собак в московском зоопарке родились щенки. Незадолго до этого события самец выкопал нору, чтобы самке с детенышами было удобнее там расположиться. А после того, как малыши появились на свет, заботливо опекал новорожденных.

Щенки уже окрепли, но по-прежнему продолжают держаться вместе с родителями. Пока они питаются материнским молоком, но постепенно пробуют и взрослую пищу. Сейчас все семейство можно частично увидеть в уличном вольере.