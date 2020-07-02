Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро фактически лишен доступа к хранящемуся в Великобритании золотому запасу страны на более чем миллиард долларов. Такое решение принял Лондонский суд. Он признал главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом этой южноамериканской страны.

"Нет основания для того, чтобы признавать Гуайдо президентом де-юре, а Мадуро президентом де-факто, — цитирует ТАСС заявление судьи Найджела Тира. — Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы".

Таким образом политика в Лондонском суде была поставлена выше закона, отметили адвокаты, представляющие правительство Венесуэлы. Они намерены оспорить решение Лондонского суда в вышестоящей инстанции. Центробанк Венесуэлы начал использовать золото из резервов для получения твердой валюты в 2015 году, когда нефтяные цены рухнули до 12-летнего минимума. К маю 2020 года золотовалютные резервы упали до нового минимума за 29 лет. Золотовалютный запас Каракаса за последние 4 года сократился в 2,2 раза, у венесуэльского Центробанка осталось не более 7,9 миллиарда долларов.

Каракас в апреле 2020 года направил в Банк Англии вопрос о возврате и продаже золотых слитков общей массой в 31 тонну. Венесуэла неоднократно пыталось вернуть часть своего золота, но получало от банка отказ. В 2018 году Банк Англии отказался вернуть Венесуэле золото на 420 миллионов фунтов, сейчас этот золотой запас оценивается в 525 миллионов.

Венесуэла рассчитывала использовать вырученные от продажи золота деньги на покупку продовольствия, лекарств и медицинского оборудования в условиях пандемии коронавируса COVID-19 по Программе развития ООН по организации помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Банк Англии заявил, что Николас Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах. Венесуэла стала

11 чиновников и парламентариев Венесуэлы 29 июня 2020 года Евросоюз внес в санкционный список за "подрыв демократии" и противодействие венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо. В черный список ЕС для Венесуэлы включены 36 человек. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, а их счета в европейских банках, если такие будут найдены, подлежат заморозке. Несмотря на Brexit Лондон заявил, что присоединится к новым европейским санкциям против Венесуэлы. Для Великобритании это присоединение выгодно, поскольку его цена – минимум 525 миллионов фунтов стерлингов. Венесуэла рассчитывает взыскать с Банка Англии более миллиарда долларов.

В 2016 году Венесуэла получила кредит в 750 миллионов долларов наличными от Deutsche Bank. В качестве залога по кредиту Каракас оставил 20 тонн венесуэльского золота. Венесуэла перестала выплачивать проценты по кредиту, после чего Deutsche Bank досрочно до 2021 года прекратил действие кредитного соглашения и конфисковал это золото.