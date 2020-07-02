Tesla обогнала по капитализации Coca-Cola, Walt Disney и Toyota

Рыночная стоимость американского производителя электрокаров Tesla теперь больше почти всех компаний из списка S&P 500.

Акции Tesla выросли на 4% по итогам полуденных торгов в среду до нового рекордного уровня выше $1120 за акцию. При такой цене рыночная капитализация автовендора приблизилась к $210 млрд.

Tesla стала самой ценной автомобильной компанией на планете, обогнав предыдущего лидера - японского автомобилестроительного гиганта Toyota. Компания Илона Маска также обошла по капитализации другие известнейшие компании мира - Coca-Cola, Walt Disney, Cisco, Merck, Exxon Mobil. Tesla также стоит больше, чем PayPal — компания, которую когда-то основал Илон Маск.

Сейчас в S&P 500 только 19 компаний стоят больше, чем Tesla.

Эта веха подчеркивает огромный энтузиазм инвесторов к автопроизводителю, которому еще предстоит доказать, что компания может быть стабильно рентабельной. В этом году акции компании выросли более чем в два раза, на 170%.

Стоит отметить, что хотя Tesla и обогнала Toyota по рыночной стоимости, она сильно отстает от японской компании по фактическому производству автомобилей.

За период, закончившийся 31 марта, Tesla заявила, что произвела около 103 000 автомобилей — 15 390 авто марки Model S и X и 87 282 серии Model 3 и Y. За тот же период Toyota произвела 2,4 миллиона автомобилей.

В начале июня акции Tesla уже превышали отметку $1 тысячи. Тогда компания уже становилась самой ценной автомобильной компанией в мире. Tesla оценивалась в $190 миллиардов, обогнав Toyota, Ford, General Motors, Honda и Fiat Chrysler.

Акции получили буст, после того как исполнительный директор компании Илон Маск отправил электронное письмо сотрудникам, где сообщил, что новый электрический тягач Tesla Semi готов к "серийному производству".

Цена акций компании поднялась до прежних максимумов в начале года, а затем резко упала на фоне опасений по поводу производственных трудностей из-за COVID-19.

Tesla была вынуждена закрыть свои заводы во Фримонте (Калифорния) и Буффало (Нью-Йорк) из-за пандемии, а недавно открывшийся завод в Китае также был вынужден приостановить работу на несколько недель в начале года.

Заводы компании вновь открылись, после того как Маск пригрозил покинуть Калифорнию, если местное правительство не снимет ограничения на ее деятельность. Позднее утечку письма и содержащуюся в нем информацию Маск подтвердил в Twitter, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков.