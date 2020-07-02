Live
  • USD
    70.4413
  • EUR
    79.1901
  • IMOEX
    2776.09
  • RTSI
    1241.87
  • DJA
    8305.59
  • NASDAQ
    10156.05
  • BRENT
    42.33
  • ГАЗПРОМ
    194.8
  • Газпрнефть
    333.5
  • Роснефть
    365.65
  • АЛРОСА
    65.27
  • Сбербанк
    207.99
2 июля 202014:50

Tesla обогнала по капитализации Coca-Cola, Walt Disney и Toyota

EPA

Рыночная стоимость американского производителя электрокаров Tesla теперь больше почти всех компаний из списка S&P 500.

Акции Tesla выросли на 4% по итогам полуденных торгов в среду до нового рекордного уровня выше $1120 за акцию. При такой цене рыночная капитализация автовендора приблизилась к $210 млрд.

Tesla стала самой ценной автомобильной компанией на планете, обогнав предыдущего лидера - японского автомобилестроительного гиганта Toyota. Компания Илона Маска также обошла по капитализации другие известнейшие компании мира - Coca-Cola, Walt Disney, Cisco, Merck, Exxon Mobil. Tesla также стоит больше, чем PayPal  — компания, которую когда-то основал Илон Маск.

Сейчас в S&P 500 только 19 компаний стоят больше, чем Tesla.

Эта веха подчеркивает огромный энтузиазм инвесторов к автопроизводителю, которому еще предстоит доказать, что компания может быть стабильно рентабельной. В этом году акции компании выросли более чем в два раза, на 170%.

Стоит отметить, что хотя Tesla и обогнала Toyota по рыночной стоимости, она сильно отстает от японской компании по фактическому производству автомобилей.

За период, закончившийся 31 марта, Tesla заявила, что произвела около 103 000 автомобилей — 15 390 авто марки Model S и X и 87 282 серии Model 3 и Y. За тот же период Toyota произвела 2,4 миллиона автомобилей.

В начале июня акции Tesla уже превышали отметку $1 тысячи. Тогда компания уже становилась самой ценной автомобильной компанией в мире. Tesla оценивалась в $190 миллиардов, обогнав Toyota, Ford, General Motors, Honda и Fiat Chrysler.

Акции получили буст, после того как исполнительный директор компании Илон Маск отправил электронное письмо сотрудникам, где сообщил, что новый электрический тягач Tesla Semi готов к "серийному производству".

Цена акций компании поднялась до прежних максимумов в начале года, а затем резко упала на фоне опасений по поводу производственных трудностей из-за COVID-19.

Tesla была вынуждена закрыть свои заводы во Фримонте (Калифорния) и Буффало (Нью-Йорк) из-за пандемии, а недавно открывшийся завод в Китае также был вынужден приостановить работу на несколько недель в начале года.

Заводы компании вновь открылись, после того как Маск пригрозил покинуть Калифорнию, если местное правительство не снимет ограничения на ее деятельность. Позднее утечку письма и содержащуюся в нем информацию Маск подтвердил в Twitter, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков.

Сейчас

15:45

Городами трудовой доблести станут сразу 20 населенных пунктов

15:13

Пожару на Тверской улице присвоен четвертый ранг сложности

14:58

Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие

14:28

В Москве на Тверской горит дом, построенный в 19 веке

13:45

Матвиенко: законы, необходимые для реализации поправок, могут быть приняты уже в июле

12:49

Кремль: состоялся триумфальный референдум о доверии Путину

12:19

ЦИК: за поправки в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона россиян

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поблагодарил тех, кто голосовал "за", и понимает тех, кто против

Путин поблагодарил тех, кто голосовал "за", и понимает тех, кто против

10 минут назад
Горят 300 квадратных метров: пожару на Тверской присвоен четвертый номер

Горят 300 квадратных метров: пожару на Тверской присвоен четвертый номер

30 минут назад
Расходы бюджета России планируется увеличить

Расходы бюджета России планируется увеличить

1 час назад
Матвиенко: законы, необходимые для реализации поправок, могут быть приняты уже в июле

Матвиенко: законы, необходимые для реализации поправок, могут быть приняты уже в июле

1 час назад

Трансляции

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
ЦИК: за поправки в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона россиян

ЦИК: за поправки в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона россиян

2 часа назад
Съели сырого сурка: на границе с Россией зафиксирована вспышка чумы

Съели сырого сурка: на границе с Россией зафиксирована вспышка чумы

2 часа назад
Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

58 минут назад
Инспекторы ГИБДД спасли мальчика со штырем в глазу, которого отказались лечить две больницы

Инспекторы ГИБДД спасли мальчика со штырем в глазу, которого отказались лечить две больницы

3 часа назад
Военный эксперт сядет на 7 лет за выдачу информации о подготовке в ФСБ

Военный эксперт сядет на 7 лет за выдачу информации о подготовке в ФСБ

41 минута назад
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета

1 час назад
"Спасибо недоброжелателям": Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным

"Спасибо недоброжелателям": Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным

32 минуты назад
Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

5 часов назад
Трогательные кадры из московского зоопарка: родились необычные щенки

Трогательные кадры из московского зоопарка: родились необычные щенки

25 минут назад
Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

4 часа назад
Рубль в июле: нет повода для стресса

Рубль в июле: нет повода для стресса

01.07.2020 06:00
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
Тестостерон как признак расизма. ООН вступилась за Кастер Семеню

Тестостерон как признак расизма. ООН вступилась за Кастер Семеню

44 минуты назад
Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

54 минуты назад
Финские военные отказались от свастики, но не везде

Финские военные отказались от свастики, но не везде

1 час назад
На Красной площади может пройти биатлонная гонка

На Красной площади может пройти биатлонная гонка

1 час назад
Кремль: состоялся триумфальный референдум о доверии Путину

Кремль: состоялся триумфальный референдум о доверии Путину

2 часа назад
Сырое молоко может распространять устойчивость к антибиотикам

Сырое молоко может распространять устойчивость к антибиотикам

2 часа назад
В Москве приезжий похитил со склада два грузовика фисташек

В Москве приезжий похитил со склада два грузовика фисташек

2 часа назад
Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

3 часа назад
Как распознать тепловой удар и оказать первую помощь: советы реаниматолога

Как распознать тепловой удар и оказать первую помощь: советы реаниматолога

3 часа назад
В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

3 часа назад
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков

3 часа назад
На принятие решения о соборе Святой Софии Госсовету Турции потребовалось 17 минут

На принятие решения о соборе Святой Софии Госсовету Турции потребовалось 17 минут

4 часа назад
Не совсем парад: астрономы призвали не паниковать из-за положения планет 4 июля

Не совсем парад: астрономы призвали не паниковать из-за положения планет 4 июля

4 часа назад
Новый дизайн Windows 10 анонсировали официально

Новый дизайн Windows 10 анонсировали официально

4 часа назад
COVID-19: cуточный прирост заболевших в России немного вырос

COVID-19: cуточный прирост заболевших в России немного вырос

4 часа назад
"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

"Корона" и другие вирусные инфекции. Как лечить и лечить ли вообще?

4 часа назад
Врач рекомендует снимать стресс крапивой

Врач рекомендует снимать стресс крапивой

5 часов назад
Казахстан опять закрывается: в республике вспышка коронавируса

Казахстан опять закрывается: в республике вспышка коронавируса

5 часов назад
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

5 часов назад
От Петербурга до Хабаровска: ФСБ провела операцию против нелегальных оружейников

От Петербурга до Хабаровска: ФСБ провела операцию против нелегальных оружейников

5 часов назад
Pizza Hut и Wendy's в США объявили о банкротстве

Pizza Hut и Wendy's в США объявили о банкротстве

5 часов назад
Число миллиардеров в мире выросло до исторического максимума

Число миллиардеров в мире выросло до исторического максимума

6 часов назад
NYT назвала имя "российского" посредника между Москвой и талибами

NYT назвала имя "российского" посредника между Москвой и талибами

6 часов назад
Коронавирус довел Скандинавию до двойных стандартов

Коронавирус довел Скандинавию до двойных стандартов

7 часов назад
Зачистку Сиэтла от протестующих Трамп отметил заявлением о пользе масок

Зачистку Сиэтла от протестующих Трамп отметил заявлением о пользе масок

8 часов назад
В Черногории легализованы однополые браки

В Черногории легализованы однополые браки

9 часов назад
Тарифы на ЖКХ в среднем повысятся на четыре процента

Тарифы на ЖКХ в среднем повысятся на четыре процента

9 часов назад
Поправки в Конституцию РФ: голосование в США прошло без происшествий

Поправки в Конституцию РФ: голосование в США прошло без происшествий

10 часов назад
Путешествия по Европе - быть или не быть: ЕС разделился на два лагеря

Путешествия по Европе - быть или не быть: ЕС разделился на два лагеря

14 часов назад
Голодные и очень злые: агрессивные комары атаковали москвичей

Голодные и очень злые: агрессивные комары атаковали москвичей

16 часов назад
Ситуация в США: вандализм и обман

Ситуация в США: вандализм и обман

17 часов назад
Санкции против "Северного потока-2": Америка добивается диктата над ЕС

Санкции против "Северного потока-2": Америка добивается диктата над ЕС

17 часов назад
Актер из "Покровских ворот" оказался главарем банды "черных" риелторов

Актер из "Покровских ворот" оказался главарем банды "черных" риелторов

17 часов назад
"Честный знак" положит конец контрафакту и пиратству

"Честный знак" положит конец контрафакту и пиратству

17 часов назад
Проскурин был человеком и актером широчайшего диапазона

Проскурин был человеком и актером широчайшего диапазона

18 часов назад
Эда Генри уволили из Fox News за домогательства

Эда Генри уволили из Fox News за домогательства

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку