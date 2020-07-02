Тренер "Ростова" Карпин: судейство матча с "Краснодаром" оставлю без оценки

Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин после гостевого матча своих подопечных с "Краснодаром" (1:1) отметил, что благодарен игрокам, но в игре команды не хватало многих составляющих. Он также не стал оценивать судейство матча, который очень затянулся из-за некоторых решений арбитров.

"Прежних кондиций не будет, — цитирует наставника "желто-синих" официальный сайт "Ростова". – Прежние это какие? Как до коронавирусной паузы? Если про такие кондиции разговор – то их не будет до конца сезона. Команде в матче с "Краснодаром" не хватило всего. Абсолютно всего".

"Судейство в матче оставлю без оценки. Что скажу о двух эпизодах с просмотром моментов и долгим назначением пенальти в ворота "Краснодара"? Ничего не скажу, просматривали и просматривали. Мне даже после одного повтора, который я подсмотрел на ВАР, было понятно, что это пенальти. Не понимаю, что там так долго смотрели", – отметил Карпин.