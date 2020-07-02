Во время карантина объем DDoS-атак в Рунете вырос в 5 раз

Число DDoS-атак во время режима самоизоляции в Рунете выросло в пять раз в сравнении с аналогичным периодом год назад, сообщается в отчете "Ростелекома" на основе данных за пять месяцев текущего года.

Уже в марте эксперты отмечали увеличение активности злоумышленников на 56%, а на апрель пришелся пик хакерской активности, — число атак выросло на 88%.

При этом сложность и мощнсть атак снизилась. В конце прошлого года эксперты "Ростелеком-Солар" отмечали прямо противоположную картину — резкий рост мощности при условии технологически продвинутых атак.

Исследователи считают, что за время самоизоляции чаще активизировались хакеры-любители, нежели профессионалы. Наибольшее число кибератак пришлось на сектор онлайн-торговли (31%). Вторым по популярности стал госсектор (21% атак). Далее следуют финансовая сфера (17%), телеком (15%), образование (9%) и игровой сегмент (7%).

В апреле наиболее выраженную динамику с точки зрения роста количества атак показал образовательный сектор. Хакеры атаковали системы электронных дневников, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и т.п.

Если вспомнить, что "мусорный" трафик отправляли в основном хакеры-любители, можно предположить, что в этом случае за DDoS стояли школьники, которые хотели сорвать учебный процесс, отмечают эксперты "Ростелекома".

Также наблюдалось значительное увеличение количества атак на государственные учреждения и игровой сегмент.

Резкий рост интереса к геймингу со стороны хакеров связан со значительным увеличением аудитории онлайн-игр и киберспорта в период самоизоляции, что обострило конкуренцию между площадками.

Поэтому такой инструмент, как DDoS, позволяющий вывести из строя конкурирующий онлайн-ресурс, оказался весьма востребован.