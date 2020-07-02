"Взлетай и снимай": стартовал всероссийский конкурс съемки с дрона

Телеканалы "Т24", "Живая Планета" и "Моя Планета" объявляют о старте ежегодного конкурса аэросъемки "Взлетай и снимай". Это конкурс видеороликов, снятых исключительно с помощью дрона.

В конкурсе три номинации: "Экстрим и увлечения" – гонки на автомобилях, сплавы с рек, рыбалка, экстремальные виды спорта, нереально опасные профессии; "Природа и ее обитали" – красота природы и наблюдение за животными; "Города и путешествия" – маленькие и большие города днем и ночью, строящиеся объекты, городские развлечения, дороги.

Главный редактор телеканала "Моя Планета" Николай Табашников отмечает, что еще несколько лет назад нельзя было мечтать о том, что съемки с высоты птичьего полета станут доступны для всех. Раньше для таких съемок приходилось нанимать вертолеты, тратя на это десятки, если не сотни, тысяч рублей.

"Теперь съемки с коптера – привычное дело не только для профессионалов ТВ, но и для и всех, кто ведет блоги или просто путешествует и фиксирует этот процесс на видео. Вот так технический прогресс радикально у нас на глазах изменил реальность!" — сказал Табашников.

По словам главного редактора телеканала "Живая Планета" Марии Моргун, съемки природы сверху — самые красивые и романтичные. "Сверху удается снять и показать то, что вблизи мы увидеть не можем или до чего не добраться, — говорит она. — Я очень надеюсь, что наши зрители со всех уголков страны станут нашими репортерами и поделятся с нами красотой своих любимых пейзажей".

"Взгляд сверху – это не тривиальный ракурс для человека. Поэтому это дико интересно и красиво!", – главный режиссер телеканала "Т24" Максим Иванов.

Работы принимаются до 31 августа. Итоги конкурса будут подведены 15 сентября. Победители в каждой номинации получат по 100 000 рублей.