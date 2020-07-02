Наркоторговцы устроили бойню в реабилитационном центре в Мексике

Боевики мексиканского наркокартеля устроили настоящую бойню в реабилитационном центре в штате Гуанахуато. Их жертвами стали по меньшей мере 26 человек, еще 10 получили огнестрельные ранения, сообщает Periodico Correo.

Центр для наркозависимых "Возвращаю свою жизнь" в городе Ирапуато работал нелегально, как и большинство такого рода учреждений в стране, правительство которой выделяет мало средств на реабилитацию наркоманов. По свидетельству очевидцев, к зданию подъехали три пикапа, вооруженные пассажиры которых проследовали внутрь. Стражи порядка прибыли на место только после мощного хлопка, на который обратили внимание прохожие. Спустя час район был оцеплен стражами порядка, однако задержать подозреваемых не удалось.

В помещении были найдены тела 24 человек: всех их, суда по позам, сначала уложили на пол, а затем застрелили в затылок. Еще 12 получили ранения, двое из них позже скончались в госпитале. Первоначально выдвигались версии, что несколько человек были похищены, однако правоохранители уверены, что нападавшие не планировали брать заложников.

Губернатор Гуанахуато предположил, что расстрел стал очередным этапом битвы набирающего силу наркокартеля нового поколения "Халиско" и местной группировки. Нелегальные реабилитационные центры часто становятся объектом противоборства между бандами наркоторговцев, в которых гибнут десятки человек.