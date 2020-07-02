Девочку, которой на голову упала бутылка, прооперировали и перевели в отделение

Девочку, которой на голову упала бутылка, перевели в нейрохирургическое отделение. Ранее она перенесла операцию по удалению гематомы.

Девочку прооперировали еще ночью, затем сделали компьютерную томографию и приняли решение о переводе из реанимации в отделение. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В больнице у пострадавшей девочки побывала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Прошла через трепанацию черепа и удаление гематомы. Сейчас переведена из реанимации в обычную палату. С ней рядом мама, а по ночам – папа, – написала омбудсмен в Instagram. – Я разговаривала с главным врачом ЦГКБ города Красногорска и с заведующим отделения нейрохирургии. Прогнозы хорошие. Малышка восстановится".

По словам уполномоченного, ребенку предстоит провести в больнице еще неделю. Мишонова добавила, что предложила помощь семье пострадавшей.

Как сообщалось ранее, инцидент с участием четырехлетней жительницы Красногорска произошел 1 июля. На девочку, которая шла с родителями мимо дома номер 5 по бульвару Космонавтов, из окна упал пакет с мусором. В пакете была стеклянная бутылка, которая ударила ребенка по голове. Выяснилось, что пакет с общего балкона 23 этажа выбросили дети, которые пришли в гости к своему сверстнику.

По словам Мишоновой, семьи семилетнего мальчика и его друзей ранее не попадали в поле зрения органов профилактики.

По факту причинения травм малолетней девочке возбуждено уголовное дело (часть 1 статья 118 УК РФ).

"К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места, изъяты осколки бутылки и иные предметы, – сообщили в следственном управлении. – Проводится комплекс следственных действий".