МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана

Россия поставляла вооружение только официальному правительству Афганистана. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

1 июня глава американского Госдепа Майк Помпео объявил, что Россия не менее 10 лет снабжает афганских боевиков оружием. Оно используется против солдат США.

Захарова, в свою очередь, напомнила, что есть информация о поддержке, которую США оказывают группировке ИГИЛ (запрещена в РФ) в Афганистане.

Напомним, 26 июня американская газета The New York Times написала, будто Москва сотрудничает с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и предлагает боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Главным связным, по мнению журналистов, выступает афганский контрабандист и наркоторговец Рахматулла Азизи.