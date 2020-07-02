Адвокат Ефремова заявил о шоу, устроенном родственниками погибшего водителя

Почти месяц, как произошла трагедия, перевернувшая жизнь артиста Михаила Ефремова. В настоящее время он находится под домашним арестом. В пятницу, 3 июля, состоятся очередные следственные действия, где актер узнает некоторые детали процесса.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что старается максимально держать своего подзащитного в неведении относительно ситуации. Но, по его словам, артист и так скоро узнает полную картину происходящего. "А тут еще его родственники шоу устроили", — рассказал Пашаев, делая отсылку к близким погибшего водителя Сергея Захарова. Адвокат отметил, что Ефремову все же предстоит узнать болезненные нюансы, когда они будут изучать документы у следователя.

Эльман Пашаев поделился в разговоре со StarHit, что не рекомендует своему подзащитному смотреть новости. Михаил Ефремов, в свою очередь, во время домашнего ареста читает книги, иногда смотрит телевизор, в основном спортивные каналы.

Адвокат отметил, что артист очень мучается по поводу случившейся трагедии. У него обострилось много болячек. Ефремов стал неразговорчивым, пребывает в подавленном состоянии. Эльман Пашаев старается передавать актеру какие-то слова поддержки, поскольку ему звонят люди и выражают сопереживание. Адвокат обратил внимание на то, что Михаил по-прежнему отказывается от медицинской помощи.

Ранее Пашаев признался, что его поражают родственники погибшего водителя. "Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими", — отметил адвокат. По его словам, за десятилетия своей юридической карьеры он впервые видит такую борьбу между родственниками.