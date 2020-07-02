Facebook закрывает сервис-клон TikTok

Facebook закрывает конкурента китайского TikTok — Lasso. Одновременно с этим будет закрыт и клон Pinterest — приложение Hobbi.

Lasso позволял записывать видео длиной до 15 секунд и накладывать музыку сверху. Он был запущен полтора года назад и должен был составить конкуренцию TikTok. Но переманить аудиторию из китайского сервиса так и не получилось.

Приложение Lasso было запущено в нескольких странах, включая Колумбию, Мексику, США, Аргентину, Чили, Перу, Панаму, Коста-Рику, Сальвадор, Эквадор и Уругвай, сообщили в интервью CNBC в фирме Sensor Tower, занимающейся отслеживанием приложений.

"На сегодняшний день, по нашим оценкам, Lasso загрузили более 10 миллионов раз из App Store и Google Play", — сказал Крейг Чэпл, аналитик Sensor Tower. Для сравнения, TikTok был скачан более 2 миллиардов раз.

TechCrunch предполагает, что закрытие Lasso связано с запуском сервиса Reels в Instagram, который имеет аналогичный функционал — записывать 15-секундные ролики с музыкой и спецэффектами. Reels доступен в Бразилии, Германии и Франции.

На фоне блокировки TikTok в Индии запуск сервиса от Facebook в этой стране мог бы стать удачным. Недавно власти Индии постановили заблокировать на территории страны 59 приложений от китайских разработчиков, включая TikTok. Эти программы для iOS и Android, сказано в пресс-релизе, "наносят вред суверенитету и целостности Индии, а также обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка".

Индия является крупнейшим рынком для сервиса TikTok. Помимо него, вне закона оказались приложения для видеозвонков от Xiaomi (самого крупного продавца смартфонов в этой стране) и интернет-магазина Club Factory (третьего по размеру в Индии), мессенджер WeChat, карты Baidu и браузер UC Browser. Также под запрет попали игра Clash of Kings и файловый менеджер ES File Explorer.

В правительстве заявили, что получили "много жалоб из различных источников" на эти программы. Как следует из официального сообщения, некоторые приложения были уличены в "краже и скрытой передаче пользовательских данных на серверы, находящиеся за пределами Индии".

Ранее главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг признала, что TikTok — серьезный конкурент. Топ-менеджер Facebook сообщила, что её дети предпочитают тратить своё время именно в TikTok.

В ответ на вопрос о том, не боится ли она конкуренции со стороны китайского сервиса, Сэндберг честно призналась, что да, при этом видео-сервис "растет очень быстро, и до значимых показателей они [в TikTok — ред.] добрались быстрее, чем мы".

Формат TikTok считается противоположностью таких приложений, как Instagram, где пользователи часто создают некоторую приукрашенную идеальную картину жизни. По иронии судьбы, рост TikTok можно отчасти отнести на счет Facebook. Дело в том, что ByteDance давно тратит деньги на рекламу приложения на таких платформах, как Facebook и Instagram, по сути, выкупая пользователей у своих крупнейших конкурентов.