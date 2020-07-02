World Athletic отложила "дело нейтральности россиян" из-за невыплаты ВФЛА 5 млн долларов

Всероссийская федерация легкой атлетики не выплатила штраф Всемирной легкоатлетической федерации за нарушения прежнего руководства. Крайним сроком выплаты являлось 1 июля.



"World Athletics подтверждает, что 1 июля не получила выплаты по штрафу от ВФЛА, — говорится в заявлении международной организации. — Кроме того, несмотря на напоминания и пересеку с федерацией, не поступало и информации о том, когда деньги могут быть выплачены".



Теперь в связи с просрочкой платежа World Athletics дала понять, что теперь вопрос о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса, позволяющего им принимать участие в международных соревнованиях, будет отложен. К рассмотрению этого вопроса в организации вернутся на заседании совета, намеченного на конец июля.



Напомним, что ранее ВФЛА предпринимала попытку отсрочить выплату штрафа на один месяц, но в международной федерации настояли на своей позиции — сумма в 5 миллионов долларов должна была поступить до первого июля.