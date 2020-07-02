Во Владимире огласили приговор бывшему вице-губернатору

В Ленинском районном суде огласили приговор экс-главе строительной отрасли Владимирской области Дмитрию Хвостову. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, обвиняемый находился на посту замгубернатора региона по строительству с 2014 года. В 2015 году через посредника он получил взятку в 10 миллионов рублей от представителя компании "Капитал-Строй" за помощь в принятии мэром Владимира постановления о подготовке проекта планировки территории на улице Почаевская, а также утверждении результатов публичных слушаний для строительства в этом районе многоэтажных домов.

Кроме того, в 2015 году Хвостов лично получил от сотрудника этой же фирмы взятку в виде двух смартфонов общей стоимостью около 100 тысяч рублей за содействие в снятии главой Госстройнадзора по региону запрета на строительные работы, которые проводило ООО "Строй-Инвест", а также ускорение хода расследования по факту обрушения лестничных пролетов в многоэтажном жилом доме. Своей вины в совершенных преступлениях Дмитрий Хвостов до сих пор не признал.

Добавим, что по приговору суда от 23 ноября 2018 года бывший чиновник уже получил 11 лет лишения свободы и штраф в 28 миллионов рублей. Также его лишили права занимать ряд должностей на 3 года. На имущество подсудимого стоимостью больше 5,3 миллионов рублей был наложен арест.

Согласно новому приговору Хвостов получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 30 миллионов рублей. Таким образом, в качестве окончательного наказания бывшему вице-губернатору назначено 12 лет лишения свободы со штрафом в 40 миллионов рублей. Также он лишен возможности занимать некоторые должности на 3 года. В настоящий момент решение суда не вступило в законную силу.