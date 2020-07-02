Албания временно отменила визы для россиян

Россияне могут не оформлять визу для туристических поездок в Албанию на период до 30 ноября 2020 года по решению властей страны.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба министерства иностранных дел России.

На Смоленской площади уточнили, что данное решение правительство Албании приняло 10 июня и оно будет распространяться на тех граждан РФ, которые собираются в эту страну с туристическими или частными визитами сроком на три месяца.

При этом в МИД РФ напомнили соотечественникам об угрозе пандемии при совершении заграничных поездок, порекомендовав воздержаться от выезда за пределы России, кроме экстренных случаев.