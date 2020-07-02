Жадный и агрессивный алкаш: Харламов перечислил "истинные" причины развода с Асмус

Вот уже который день в Сети активно муссируют развод телеведущего и шоумена Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус. Якобы его продюсер Олеся Сазыкина и промоутер Наталья Субботина рассказали, что мужчина имеет скверный характер, страдает игроманией, а также алкоголизмом. Юморист не выдержал и решил прокомментировать появившуюся о нем информацию.

"Новая чушь летает в сети про наш развод", — написал на своей странице в Instagram Гарик Харламов. Он отметил, что у него никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, также он не знает никакой Натальи Субботиной.

С целью опережения так называемых "друзей" и "знакомых" Харламова, которые могли что-либо сказать про него, юморист решил перечислить все свои негативные качества. Шоумен назвал себя тяжелым человеком со скверным характером, а также жадным, самовлюбленным, агрессивным алкашом. В числе характеристик Харламова засветилось наличие арахнофобии, пищевой и сексуальной зависимости. Кроме того, юморист назвал себя старым наркоманом, сатанистом с излишним весом и жестоким тираном. В заключении поста Гарик отметил, что перечисленные качества не являются причиной развода, ведь на самом деле корень зла кроется в шопоголизме.

Харламова решили поддержать в комментариях ряд артистов. Игорь Крутой написал, чтобы юморист не реагировал на хейтеров, поскольку его репутация все равно не пострадает. Гоша Куценко решил пошутить и отметил, что из любой ситуации есть выход, предложив выйти замуж за него.

Напомним, о разводе Харламова с Асмус стало известно 22 июня. Юморист и актриса сообщили о решении на своих страницах в Instagram. Что именно послужило причиной развода, не поясняется.