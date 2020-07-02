Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

Актер Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС представительница Гильдии актеров кино РФ.

По ее словам, место прощания не определено. Гильдией и женой актера Ириной Хондой были предложены два варианта на рассмотрение властей Москвы. Это Центральный дом кино и Театр им. Вахтангова. Но пока решение не принято.

Между тем директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что прощание может пройти на Симоновской сцене театра. Он пояснил, что в основном здании театра активно идут ремонтные работы, поэтому есть единственная возможность провести прощание на Симоновской сцене. "Но пока, до встречи с вдовой актера, ничего сказать не могу. Окончательное решение будет известно позже", — сказал Крок.

Виктор Проскурин скончался 30 июня. Ему было 68 лет. По словам жены актера, причиной смерти стал приступ при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Проскурин известен по ролям в фильмах "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Жестокий романс", "Военно-полевой роман", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры", "Однажды двадцать лет спустя" и многих других.