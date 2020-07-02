2 июля 202019:39

Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

Актер Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС представительница Гильдии актеров кино РФ.

По ее словам, место прощания не определено. Гильдией и женой актера Ириной Хондой были предложены два варианта на рассмотрение властей Москвы. Это Центральный дом кино и Театр им. Вахтангова. Но пока решение не принято.

Между тем директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что прощание может пройти на Симоновской сцене театра. Он пояснил, что в основном здании театра активно идут ремонтные работы, поэтому есть единственная возможность провести прощание на Симоновской сцене. "Но пока, до встречи с вдовой актера, ничего сказать не могу. Окончательное решение будет известно позже", — сказал Крок.

 

Виктор Проскурин скончался 30 июня. Ему было 68 лет. По словам жены актера, причиной смерти стал приступ при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Проскурин известен по ролям в фильмах "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана", "Жестокий романс", "Военно-полевой роман", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры", "Однажды двадцать лет спустя" и многих других.

Сейчас

17:08

ЕС и Великобритания досрочно прервали переговоры по Brexit

17:04

Тело новорожденного достали из Москвы-реки

16:36

МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана

16:34

МЧС: Пожар на Тверской улице площадью 800 квадратных метров локализован

15:45

Городами трудовой доблести станут сразу 20 населенных пунктов

15:13

Пожару на Тверской улице присвоен четвертый ранг сложности

14:58

Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Запрет на полеты в Россию из-за границы продлили до 1 августа

Запрет на полеты в Россию из-за границы продлили до 1 августа

3 часа назад
Серьезный пожар в центре Москвы потушен

Серьезный пожар в центре Москвы потушен

2 часа назад
Через две недели Айя-София может стать мечетью

Через две недели Айя-София может стать мечетью

33 минуты назад
МИД РФ: книга о крушении Boeing 777 - свидетельство собственного мнения Малайзии о трагедии

МИД РФ: книга о крушении Boeing 777 - свидетельство собственного мнения Малайзии о трагедии

30 минут назад
Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы

Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы

2 часа назад
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

2 часа назад
Что ожидать на АЗС? Рекорды биржевой цены Аи-95 обновляются каждый день

Что ожидать на АЗС? Рекорды биржевой цены Аи-95 обновляются каждый день

2 часа назад
Адвокат Ефремова заявил о шоу, устроенном родственниками погибшего водителя

Адвокат Ефремова заявил о шоу, устроенном родственниками погибшего водителя

3 часа назад
Валентина Матвиенко о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

Валентина Матвиенко о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

4 часа назад
Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

2 часа назад
Элла Памфилова: голосование прошло достойно и под контролем наблюдателей

Элла Памфилова: голосование прошло достойно и под контролем наблюдателей

4 часа назад
Путин поблагодарил тех, кто голосовал "за", и понимает тех, кто против

Путин поблагодарил тех, кто голосовал "за", и понимает тех, кто против

4 часа назад
"Gucci-священник" объяснил любовь к брендовым вещам

"Gucci-священник" объяснил любовь к брендовым вещам

2 часа назад
Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

9 часов назад
Рубль в июле: нет повода для стресса

Рубль в июле: нет повода для стресса

01.07.2020 06:00
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

39 минут назад
Жадный и агрессивный алкаш: Харламов перечислил "истинные" причины развода с Асмус

Жадный и агрессивный алкаш: Харламов перечислил "истинные" причины развода с Асмус

53 минуты назад
Албания временно отменила визы для россиян

Албания временно отменила визы для россиян

1 час назад
Исследование выявило самый распространенный небезопасный пароль

Исследование выявило самый распространенный небезопасный пароль

1 час назад
Умер поэт Борис Дубровин, написавший песни для Магомаева и Кобзона

Умер поэт Борис Дубровин, написавший песни для Магомаева и Кобзона

1 час назад
Астрономы впервые обнаружили обнажённое ядро планеты-гиганта

Астрономы впервые обнаружили обнажённое ядро планеты-гиганта

2 часа назад
В WhatsApp добавили сразу несколько новых возможностей

В WhatsApp добавили сразу несколько новых возможностей

2 часа назад
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

2 часа назад
Голова вот-вот взорвется: названы неожиданные причины, вызывающие мигрень

Голова вот-вот взорвется: названы неожиданные причины, вызывающие мигрень

3 часа назад
Тело новорожденного достали из Москвы-реки

Тело новорожденного достали из Москвы-реки

3 часа назад
МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана

МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана

3 часа назад
Самарскую воспитательницу отстранили от работы после жестокой выходки

Самарскую воспитательницу отстранили от работы после жестокой выходки

3 часа назад
Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

3 часа назад
Девочку, которой на голову упала бутылка, прооперировали и перевели в отделение

Девочку, которой на голову упала бутылка, прооперировали и перевели в отделение

3 часа назад
К ЕГЭ готовы: пункты проведения экзаменов прошли дезинфекцию

К ЕГЭ готовы: пункты проведения экзаменов прошли дезинфекцию

4 часа назад
Смузи и свежевыжатые соки: диетолог рассказал, кому нельзя и как правильно пить

Смузи и свежевыжатые соки: диетолог рассказал, кому нельзя и как правильно пить

4 часа назад
Трогательные кадры из московского зоопарка: родились необычные щенки

Трогательные кадры из московского зоопарка: родились необычные щенки

5 часов назад
"Спасибо недоброжелателям": Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным

"Спасибо недоброжелателям": Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным

5 часов назад
Военный эксперт сядет на 7 лет за выдачу информации о подготовке в ФСБ

Военный эксперт сядет на 7 лет за выдачу информации о подготовке в ФСБ

5 часов назад
Тестостерон как признак расизма. ООН вступилась за Кастер Семеню

Тестостерон как признак расизма. ООН вступилась за Кастер Семеню

5 часов назад
Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

5 часов назад
Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золотому запасу Венесуэлы

5 часов назад
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета

6 часов назад
Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

7 часов назад
В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

8 часов назад
Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

10 часов назад
Число миллиардеров в мире выросло до исторического максимума

Число миллиардеров в мире выросло до исторического максимума

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку