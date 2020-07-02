Высшая степень сложности - пожар в центре Москвы тушили более 100 спасателей

Сильный пожар в самом центре Москвы — особняк XIX века на Тверской сегодня несколько часов не удавалось потушить из-за узких переулков, в которых не могли развернуть технику. Пришлось перекрывать движение по самой улице, в том числе и для пешеходов. В здании проводилась реконструкция. И с ней связана одна из первых версий о причинах возгорания.

Сначала пожар на Тверской тушили двумя рукавами, потом тремя, пятью — огонь разгорался лишь сильнее, вода быстро заканчивалась.

Пожар было видно за несколько километров, прилегающие дворы и переулки в считанные секунды заполнились густым и очень едким дымом, буквально в паре метров уже ничего нельзя было разглядеть.

Так горящий дом выглядел в первые минуты после пожара — только дым из окон, через час пламя охватило уже два этажа.

Пожару присвоили третью категорию сложности, здесь работает сейчас сразу двенадцать пожарных расчётов и до сих пор, уже около часа пожарные не могут погасить открытый огонь.

Уже скоро категорию сложности подняли до четвертой, а затем и до пятой — самой высокой.

Дому больше ста лет, перекрытия — деревянные, огонь полыхал на площади восемьсот квадратных метров. К счастью, никто не пострадал — в здании шел ремонт и там никто не жил. Собственник планировал открыть здесь отель.

"В данный момент в здании проводится реконструкция, перекрытия полуразобраны, много сгораемых материалов, что затрудняло тушение пожара", — рассказал Сергей Желтов, начальник главного управления МЧС РФ по Москве.

"Вот этот дом славится своим общепитом, его история связана с рестораном "Баку".

Среди тех, кто снимал происходящее на камеру смартфона — москвовед Игорь Утёсов. Рассказывает, как в семидесятые годы прошлого века в этот дом приезжали со всей Москвы, ресторан "Баку" входил в число культовых заведений столицы. А строили его, в конце ХIХ века, как и многие другие здания на Тверской, в качестве доходного дома.

"Доходные дома — это достаточно высокие по тем временам пяти-семиэтажные дома, которые строились для того, чтобы сдавать потом большие, просторные квартиры внаём. И, несмотря, что это был конец девятнадцатого века, применялись деревянные балки, перекрытия", — объясняет Игорь Утёсов.

Огонь тушили больше 100 человек. Пожарные едва успевали сменять друг друга. Пока одни остывали, другие шли в самое пекло. Надышавшись ядовитым дымом, спасатели буквально валились с ног, на помощь тут же приходили врачи.

Сначала улицу Тверскую перекрыли только в одну сторону, но по мере пребывания всё новых и новых пожарных расчётов пришлось перекрывать движение в обе стороны.

Вот там, видно — стоит автобус, который и перекрывает движение. Ну и вот сейчас, когда дым рассеялся, видно, что очагом, эпицентром пожара стал второй этаж здания.

Уже известно, что горевший дом не был объектом культурного наследия. Следователи-дознаватели сейчас выясняют причину пожара.