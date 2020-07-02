В больнице Сызрани скончалась разбившаяся на квадроцикле женщина

В больнице Сызрани погибла женщина, попавшая в ДТП на квадроцикле. Не смотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Об этом сообщает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, авария произошла 30 июня в Сызранском районе области. 51-летняя жительница региона не справилась с управлением транспортного средства. В итоге на полной скорости она съехала в кювет и врезалась в дерево.

Пострадавшую обнаружили на сельской дороге без сознания только спустя три часа. В тяжелом состоянии она была доставлена в центральную больницу Сызрани. Медики диагностировали у нее перелом черепа до основания и сильнейший ушиб мозга.

Помимо этого у пациентки были другие травмы и сильное кровотечение. Врачи боролись ее за жизнь до последнего. Была проведена сложная операция. Однако примерно через час после нее женщина скончалась.