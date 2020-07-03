Норматив стоимости жилья в России увеличен на 5%

Минстрой РФ утвердил нормативную среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилого помещения в России на второе полугодие 2020 года в размере 48,634 тысячи рублей. Это на 5%, чем нормативная цена в первом полугодии — 46 тысяч рублей), следует из опубликованного приказа министерства.

Наибольший норматив среди российских регионов установлен в Москве — 110,087 тысячи рублей за квадратный метр, на втором месте Санкт-Петербурге - 82,422 тысячи рублей, далее Республика Саха (Якутия) — 83,191 тысячи рублей и Приморский край - 82,260 тысячи рублей. Норматив в Мособласти — всего 65,958 тысячи рублей, в Ленобласти — 53,753 тысячи рублей. Наименьший норматив в Кабардино-Балкарии — 31,128 тысячи рублей.

Для сравнения — во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом норматив рыночной стоимости "квадрата" жилья в Москве был увеличен на 0,67% — до 105,751 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 3,6% до 79,176 тысячи рублей. В Московской области показатель был увеличен на 3,6% до 64,958 тысячи рублей.

Норматив средней рыночной стоимости квадратного метра жилья используется для расчета размера соцвыплат при покупке (строительстве) жилья за счет федерального бюджета.