ВОЗ: пока не установлено, как COVID-19 передался от животных к человеку

Ученые пока не смогли установить, как произошла передача коронавируса нового типа от животного к человеку.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала главный научный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, подводя итоги научного форума, который состоялся в Женеве 1-2 июля.

Она рассказала журналистам, что около 1300 специалистов из 93 государств обсуждали причины распространения инфекции, способы ее передачи и меры предосторожности от нее.

Сваминатан подчеркнула, что до конца пока не понятно, как вирус преодолел барьер между животными и человеком. При этом она отметила, что риск заболевания от домашних питомцев крайне мал.

Главный научный специалист ВОЗ также сообщила, что 15-17 разработчиков вакцин от коронавируса, которые уже проводят клинические испытания на людях, сообщили о своих планах.

На данный момент в мире зафиксировано 10 923 460 случаев инфицирования COVID-19. 6 106 658 человек излечились, 521 490 скончались.