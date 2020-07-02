"Устала от беспредела". Ласицкене готова покинуть сборную России из-за ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене дала понять, что рассматривает вариант со своим уходом из сборной России. Легкоатлетка призналась, что на это решение влияет ситуация вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики.



Накануне ВФЛА не смогла вовремя заплатить штраф в размере 5 миллионов рублей Всемирной легкоатлетической ассоциации. Денежное наказание было назначено из-за действий предыдущего руководства ВФЛА, при котором неоднократно происходили нарушения допинговых правил.



Выплата штрафа до 1 июля позволила бы российским спортсменам претендовать на получение нейтрального статуса, который дает допуск на международные старты. Под российским флагом россияне не могут выступать из-за того, что ВФЛА не восстановлена в правах.



"В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, включая уход и из сборной, — признается Мария, слова которой приводит РИА Новости. — Я устала от творящегося в последние пять лет беспредела, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта. Они не защищают должным образом "чистых" спортсменов".



Напомним, что теперь вопрос о рассмотрение дела выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам отложен до конца июля, когда состоится заседание совета World Athletics.