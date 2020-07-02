На юго-востоке Москвы произошел провал грунта площадью около 4,5 метра и глубиной в полметра. В настоящее время на месте происшествия проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Провал грунта с течением воды и проседанием дорожного полотна образовался на проезжей части шоссе Фрезер, возле дома номер 13. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб Москвы, выясняются обстоятельства произошедшего.