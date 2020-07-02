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Коронавирус 1 час назад

2 июля 202023:24

Коронавирус в Москве: еще 34 жертвы

EPA

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве в течение последних суток скончались еще 34 пациента с COVID-19. Всего к настоящему моменту в столице умерли 3 904 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией нового типа.

По последним данным, в Москве выявлено почти 223 тысячи случаев заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровели и выписались из больниц уже свыше 153 тысячи человек, передает "Интерфакс".

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