Коронавирус в Москве: еще 34 жертвы

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве в течение последних суток скончались еще 34 пациента с COVID-19. Всего к настоящему моменту в столице умерли 3 904 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией нового типа.

По последним данным, в Москве выявлено почти 223 тысячи случаев заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровели и выписались из больниц уже свыше 153 тысячи человек, передает "Интерфакс".