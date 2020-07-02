"Стрела" упустила победу над "Енисеем-СТМ" в чемпионате России по регби

В чемпионате России по регби состоялись первые матчи в программе третьего тура. В одном из них действующий чемпион страны красноярский "Енисей-СТМ" добился непростой победы над дебютантом турнира казанской "Стрелой". Встреча завершилась со счетом 38:23.



"Енисею" пришлось приложить немало усилий, чтобы сломить сопротивление казанцев — после первого тайма регбисты "Стрелы" выигрывали 16:7. Однако во втором тайме более опытные игроки "тяжелой машины" переломили ход встречи и вырвали свою третью победу в сезоне.



В Москве столичная "Слава" не смогла победить "Локомотив-Пензу" в родных стенах. Встреча завершилась с минимальным счетом 16:15 в пользу пензенцев. А в Таганроге местная "Булава" навязала борьбу гостям из "ВВА-Подмосковья", но проиграла (14:24).



Программа тура завершится третьего июля, когда будут сыграны матчи "Металлург" (Новокузнецк) — ЦСКА (Москва) и "Богатыри" (Краснодар) — "Красный Яр" (Красноярск).