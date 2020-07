"Манчестер Сити" сокрушил "Ливерпуль" после организации чемпионского коридора

Новоиспеченный чемпион Англии по футболу "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение в матче 32 тура против "Манчестер Сити". Встреча проходила на "Этихад" и завершилась разгромом "мерсисайдцев" со счетом 4:0.



Перед матчем футболисты "Сити", как и обещал главный тренер команды Хосеп Гвардиола, устроили "Ливерпулю" чемпионский коридор. И, возможно, это и сыграло свою роль — новые чемпионы страны провалили встречу.

The Reds are out to a guard of honour at the Etihad 👏🔴#MCILIV pic.twitter.com/oVuEuBUR0n