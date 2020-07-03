Непристойная наружная реклама питерского кафе вызвала возмущение граждан

Креатив с душком вышел петербуржскому кафе боком. Началась проверка. Если нарушение будет установлено, организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Так что это за колбаски такие с яйцами и зачем "готовить язычок"?

"Утром стоит заглянуть к нам на завтрак". Хотя ударение во втором слове — можно поставить иначе, и как раз-таки на такой вариант, судя по всему, намекает сопутствующее изображение. Длинная жареная сосиска — плюс два яйца глазуньи по обеим сторонам.

Пожалуй, в дополнительной расшифровке кулинарный символизм — не нуждается. Всё вместе — оказалось специфической рекламой одного из петербуржских кафе. Причём ладно бы запостили в Интернете, так нет ведь: повесили баннер прямо посреди улиц Северной Столицы.

И, надо сказать, этой вызывающе креативной композицией не ограничились. Альтернативный плакат — два довольно крупных шарика мороженого с топпингом характерной формы. Плюс подпись: "Готовьте язычки". Опять же, посыл читается сразу. Ну и вот — реакция, о которой сообщают местные СМИ.

Прохожие моментально обратили на столь оригинальный маркетинг самое пристальное внимание. И если кто-то просто возмутился, то другие сразу решили пожаловаться на непристойный промоушен Управлению Федеральной Антимонопольной службы.

Двадцать два сантиметра, которые, говоря языком беспощадных питерских рекламщиков, не удовлетворили культурную столицу. Под давлением общественности, свои мюнхенские колбаски пришлось убрать.

Сейчас витрины предлагают люля и котлетки. Но уже не будоражат, не волнуют и ни на что "такое" не намекают. Единственное, что возбудили — административное дело. В антимонопольном управлении посчитали, что можно быть и скромнее.

"В Санкт-Петербургский УФАС России обратились жители нашего города, возмущенные рекламой, размещенной в кафе "Щелкунчик". Рекламораспространителем является ООО "Династия", в отношении него возбуждено дело по признакам нарушения закона "О рекламе". Если нарушение будет установлено, организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей", — сообщила Марина Нериновская, руководитель пресс-службы Санкт-Петербургского УФАС.

Чтобы доказать неаппетитность рекламы, необходимы экспертизы — лингвистическая и фототехническая. Сексуальный подтекст закон не запрещает. Но то, что не противоречит юридической точке зрения, может споткнуться о принципы этики и морали.

Это чисто, как говорят на молодежном слэнге, прикол, который по моему субъективному юридическому мнению, не нарушает закон о рекламе. Должно быть приложено экспертное заключение, и ФАС, повторюсь, должен обосновать свое решение, почему это нарушает нормы этические или морали", — считает Иван Северович, адвокат.

Секс – продается, скажет любой маркетолог. Но такой подтекст — сложное блюдо. Для рекламного продукта — это даже не острый перец, а рыба фугу. Одна ошибка и будет несъедобно. Пошло, непристойно, скабрёзно.

Почти год шли аналогичные разбирательства с российской сетью суши-баров. Название — на грани, а в переводе с японского — всего лишь день недели суббота. Легитимность признали, но некоторых до сих пор триггерит.

"У нас было много разбирательств и с прокуратурой, и с антимонопольной службой, и по товарным знакам. Но, когда лингвистическая экспертиза говорит, что все хорошо, практически у всех какие-то вопросы отпадают. Если у этого всего есть идея, то и грани никакой нет, а если вы просто хотите письки-сиськи показать, то грань пошлости она очень высокая", — уверяет Константин Зимен, основатель доставки суши и роллов "Ёбидоёби".

Беспощадный нейминг повсюду. Чтобы привлечь больше внимания, а то и завирусить рекламу — кафе и рестораны выбирают провокацию. Возможно, сказывается вынужденный простой. Заведения пытаются любыми способами вернуть себе посетителей.

"После пандемии не приступили к работе около 10 процентов, а в ходе дальнейшего развития последствий экономических до четверти предприятий может свою работу прекратить. Хорошо от этого не будет никому. Потому что это часть нашей комфортной городской среды. Давайте их, конечно, поправлять, если они ошиблись, но вот продолжать их плющить после того, что они пережили в ходе карантинных мер, я не рекомендую никому", — предостерегает Николай Григорьев, маркетолог.

Решение за антимонопольной службой. Рассмотрят дело 14 июля. Интересно, что на это сервирует кафе?