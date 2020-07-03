3 июля 202004:40 Наталья Соловьёва

Непристойная наружная реклама питерского кафе вызвала возмущение граждан

Непристойная наружная реклама питерского кафе вызвала возмущение граждан

Креатив с душком вышел петербуржскому кафе боком. Началась проверка. Если нарушение будет установлено, организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Так что это за колбаски такие с яйцами и зачем "готовить язычок"?

"Утром стоит заглянуть к нам на завтрак". Хотя ударение во втором слове — можно поставить иначе, и как раз-таки на такой вариант, судя по всему, намекает сопутствующее изображение. Длинная жареная сосиска — плюс два яйца глазуньи по обеим сторонам.

Пожалуй, в дополнительной расшифровке кулинарный символизм — не нуждается. Всё вместе — оказалось специфической рекламой одного из петербуржских кафе. Причём ладно бы запостили в Интернете, так нет ведь: повесили баннер прямо посреди улиц Северной Столицы.

И, надо сказать, этой вызывающе креативной композицией не ограничились. Альтернативный плакат — два довольно крупных шарика мороженого с топпингом характерной формы. Плюс подпись: "Готовьте язычки". Опять же, посыл читается сразу. Ну и вот — реакция, о которой сообщают местные СМИ.

Прохожие моментально обратили на столь оригинальный маркетинг самое пристальное внимание. И если кто-то просто возмутился, то другие сразу решили пожаловаться на непристойный промоушен Управлению Федеральной Антимонопольной службы.

Двадцать два сантиметра, которые, говоря языком беспощадных питерских рекламщиков, не удовлетворили культурную столицу. Под давлением общественности, свои мюнхенские колбаски пришлось убрать.

Сейчас витрины предлагают люля и котлетки. Но уже не будоражат, не волнуют и ни на что "такое" не намекают. Единственное, что возбудили — административное дело. В антимонопольном управлении посчитали, что можно быть и скромнее.

"В Санкт-Петербургский УФАС России обратились жители нашего города, возмущенные рекламой, размещенной в кафе "Щелкунчик". Рекламораспространителем является ООО "Династия", в отношении него возбуждено дело по признакам нарушения закона "О рекламе". Если нарушение будет установлено, организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей", — сообщила Марина Нериновская, руководитель пресс-службы Санкт-Петербургского УФАС.

Чтобы доказать неаппетитность рекламы, необходимы экспертизы — лингвистическая и фототехническая. Сексуальный подтекст закон не запрещает. Но то, что не противоречит юридической точке зрения, может споткнуться о принципы этики и морали.

Это чисто, как говорят на молодежном слэнге, прикол, который по моему субъективному юридическому мнению, не нарушает закон о рекламе. Должно быть приложено экспертное заключение, и ФАС, повторюсь, должен обосновать свое решение, почему это нарушает нормы этические или морали", — считает Иван Северович, адвокат.

Секс – продается, скажет любой маркетолог. Но такой подтекст — сложное блюдо. Для рекламного продукта — это даже не острый перец, а рыба фугу. Одна ошибка и будет несъедобно. Пошло, непристойно, скабрёзно.

Почти год шли аналогичные разбирательства с российской сетью суши-баров. Название — на грани, а в переводе с японского — всего лишь день недели суббота. Легитимность признали, но некоторых до сих пор триггерит.

"У нас было много разбирательств и с прокуратурой, и с антимонопольной службой, и по товарным знакам. Но, когда лингвистическая экспертиза говорит, что все хорошо, практически у всех какие-то вопросы отпадают. Если у этого всего есть идея, то и грани никакой нет, а если вы просто хотите письки-сиськи показать, то грань пошлости она очень высокая", — уверяет Константин Зимен, основатель доставки суши и роллов "Ёбидоёби".

Беспощадный нейминг повсюду. Чтобы привлечь больше внимания, а то и завирусить рекламу — кафе и рестораны выбирают провокацию. Возможно, сказывается вынужденный простой. Заведения пытаются любыми способами вернуть себе посетителей.

"После пандемии не приступили к работе около 10 процентов, а в ходе дальнейшего развития последствий экономических до четверти предприятий может свою работу прекратить. Хорошо от этого не будет никому. Потому что это часть нашей комфортной городской среды. Давайте их, конечно, поправлять, если они ошиблись, но вот продолжать их плющить после того, что они пережили в ходе карантинных мер, я не рекомендую никому", — предостерегает Николай Григорьев, маркетолог.

Решение за антимонопольной службой. Рассмотрят дело 14 июля. Интересно, что на это сервирует кафе?

Сейчас

05:03

В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка

04:18

Новая российская система ПВО поставит заслон гиперзвуковому оружию противника

01:57

Военные медики сворачивают полевые госпитали в Дагестане

23:34

Неутешительная статистик распространения коронавируса в США

23:24

Коронавирус в Москве: еще 34 жертвы

22:40

Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

21:00

Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести"

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Доброжелательность московской полиции сорвала провокации несогласных на Пушкинской площади

Доброжелательность московской полиции сорвала провокации несогласных на Пушкинской площади

5 часов назад
Историки РВИО поставили точку в расследовании происхождения захоронений урочища Сандармох

Историки РВИО поставили точку в расследовании происхождения захоронений урочища Сандармох

3 часа назад
Судьба Святой Софии: уникальный музей могут сделать недоступным для туристов

Судьба Святой Софии: уникальный музей могут сделать недоступным для туристов

8 часов назад
В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка

В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка

24 минуты назад

Трансляции

14:20

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ
Все трансляции
Неутешительная статистика распространения коронавируса в США

Неутешительная статистика распространения коронавируса в США

5 часов назад
Города трудовой доблести отпраздновали присвоение почетного звания торжественным салютом

Города трудовой доблести отпраздновали присвоение почетного звания торжественным салютом

4 часа назад
Воробьев: в Подмосковье могут внедрить систему электронного голосования

Воробьев: в Подмосковье могут внедрить систему электронного голосования

7 часов назад
Ученые бьют тревогу: в Африке по неизвестным причинам погибли сотни слонов

Ученые бьют тревогу: в Африке по неизвестным причинам погибли сотни слонов

1 час назад
Адвокат Ефремова заявил о шоу, устроенном родственниками погибшего водителя

Адвокат Ефремова заявил о шоу, устроенном родственниками погибшего водителя

12 часов назад
Пустили лисичку в избушку: в Испании нелегалы захватывают чужое жилье из-за несовершенства законов

Пустили лисичку в избушку: в Испании нелегалы захватывают чужое жилье из-за несовершенства законов

2 часа назад
Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout

Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout

7 часов назад
Новая российская система ПВО поставит заслон гиперзвуковому оружию противника

Новая российская система ПВО поставит заслон гиперзвуковому оружию противника

1 час назад
Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

6 часов назад
Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

Ко дню рождения Павла Деревянко: фильмы и сериалы с участием актера

18 часов назад
Рубль в июле: нет повода для стресса

Рубль в июле: нет повода для стресса

01.07.2020 06:00
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
Непристойная наружная реклама питерского кафе вызвала возмущение граждан

Непристойная наружная реклама питерского кафе вызвала возмущение граждан

47 минут назад
В Белгороде мужчина убил возлюбленную и ее друга

В Белгороде мужчина убил возлюбленную и ее друга

1 час назад
В России - новые ограничения на ввоз праворульных машин

В России - новые ограничения на ввоз праворульных машин

2 часа назад
Тайная смерть домашних животных: кто травит собак кинолога

Тайная смерть домашних животных: кто травит собак кинолога

4 часа назад
ВОЗ: пока не установлено, как COVID-19 передался от животных к человеку

ВОЗ: пока не установлено, как COVID-19 передался от животных к человеку

6 часов назад
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для нормальной жизни

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для нормальной жизни

6 часов назад
Дочери экс-вратаря "Зенита" Малафеева грозит до 15 лет тюремного заключения

Дочери экс-вратаря "Зенита" Малафеева грозит до 15 лет тюремного заключения

6 часов назад
В результате взрыва газа в Кирове серьезно пострадала женщина

В результате взрыва газа в Кирове серьезно пострадала женщина

7 часов назад
Скупили почти все: США оставили Европу без лекарства от COVID-19

Скупили почти все: США оставили Европу без лекарства от COVID-19

7 часов назад
Высшая степень сложности - пожар в центре Москвы тушили более 100 спасателей

Высшая степень сложности - пожар в центре Москвы тушили более 100 спасателей

7 часов назад
ЦРУ и АНБ вызвали на допрос: Конгресс ждет их версию "афганских утечек"

ЦРУ и АНБ вызвали на допрос: Конгресс ждет их версию "афганских утечек"

7 часов назад
Уже сотни пострадавших: есть ли управа на борщевик?

Уже сотни пострадавших: есть ли управа на борщевик?

8 часов назад
На шведов смотрят в Европе, как на прокаженных

На шведов смотрят в Европе, как на прокаженных

8 часов назад
Макгрегор может сменить вид спорта и стать рестлером

Макгрегор может сменить вид спорта и стать рестлером

8 часов назад
Взлом мессенджера привел к аресту сотен торговцев наркотиками и оружием

Взлом мессенджера привел к аресту сотен торговцев наркотиками и оружием

8 часов назад
МИД РФ: книга о крушении Boeing 777 - свидетельство собственного мнения Малайзии о трагедии

МИД РФ: книга о крушении Boeing 777 - свидетельство собственного мнения Малайзии о трагедии

9 часов назад
Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

Виктора Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище

9 часов назад
Жадный и агрессивный алкаш: Харламов перечислил "истинные" причины развода с Асмус

Жадный и агрессивный алкаш: Харламов перечислил "истинные" причины развода с Асмус

10 часов назад
Албания временно отменила визы для россиян

Албания временно отменила визы для россиян

10 часов назад
Исследование выявило самый распространенный небезопасный пароль

Исследование выявило самый распространенный небезопасный пароль

10 часов назад
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

11 часов назад
Астрономы впервые обнаружили обнажённое ядро планеты-гиганта

Астрономы впервые обнаружили обнажённое ядро планеты-гиганта

11 часов назад
"Gucci-священник" объяснил любовь к брендовым вещам

"Gucci-священник" объяснил любовь к брендовым вещам

11 часов назад
Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

11 часов назад
В WhatsApp добавили сразу несколько новых возможностей

В WhatsApp добавили сразу несколько новых возможностей

11 часов назад
Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы

Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы

12 часов назад
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

12 часов назад
Голова вот-вот взорвется: названы неожиданные причины, вызывающие мигрень

Голова вот-вот взорвется: названы неожиданные причины, вызывающие мигрень

12 часов назад
Запрет на полеты в Россию из-за границы продлили до 1 августа

Запрет на полеты в Россию из-за границы продлили до 1 августа

12 часов назад
Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

12 часов назад
Смузи и свежевыжатые соки: диетолог рассказал, кому нельзя и как правильно пить

Смузи и свежевыжатые соки: диетолог рассказал, кому нельзя и как правильно пить

13 часов назад
Валентина Матвиенко о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

Валентина Матвиенко о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксклюзивное интервью

13 часов назад
Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

Огромная редкость: в янтаре найдены мезозойские насекомые с сохранившейся окраской

14 часов назад
Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

Стала чёрной дырой? Одна из самых больших звёзд пропала неведомо куда

16 часов назад
Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

Акция "Миллион призов": кто выиграл в Москве

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку