На Ставрополье и в Свердловской области заработала новая программа выявления онкологических заболеваний

В регионах России стали гораздо быстрее выявлять онкозаболевания и побеждать их на ранней стадии. Новые возможности появились у врачей в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Как изменилась работа врачей на Ставрополье и в Свердловской области?

Для пациента результат отрицательный. Таких радостных диалогов в этом кабинете всего за полгода стало больше. На прием в первый центр амбулаторной онкологической помощи обращаются жители Кисловодска и еще двух крупных районов Ставрополья.

"Ранее необходимо было две недели ждать записи в онкодиспансер, а у нас необходима неделя и затем врачебная комиссия, с чего начинать лечение", — рассказывает Анна Краснова, заведующий отделением ЦОАП г.Кисловодска.

Едва выдохнет пациент, файл его рентгенограммы уже в компьютерах специалистов. Целый блок функциональной диагностики одна из новинок центра на Ставрополье. Серьезно расширен и арсенал современных инструментов уральских коллег. Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в Свердловском онкодиспансере открыто новое отделение. В короткие сроки здесь определяют стратегию борьбы с опухолью.

"Многие виды малоинвазивных диагностических манипуляций нельзя выполнить амбулаторно в поликлинике. Дренирование брюшной полости, грудной клетки, биопсии под УЗИ-навигацией, диагностические лапароскопии, внутрисосудистые интервенции – все эти манипуляции требуют госпитализации и наблюдения за состоянием пациента, к тому же часть из них проводится под общим наркозом", — поясняет Евгений Киселев, заведующий отделением Свердловского областного онкодиспансера.

Это отделение Свердловского онкодиспансера серьезно разгрузило коллег хирургов. Для других пациентов помощь стала быстрее. Это одна из задач большой национальной программы борьбы с оноко заболеваниями. Такие новые отделения и амбулаторные центры первые шаги на этом сложном пути. Ранняя диагностика — залог будущего успеха. Врачи выигрывают главное у серьезной болезни — время, а значит — дают больше шансов пациентам.

Еще одна особенность современного центра — небольшой кабинет врача, но он рядом с операционной. В ней сразу после постановки диагноза, простыми, но быстрыми манипуляциями исключают дальнейшее развитие болезни. Каждый такой центр сокращает и даже исключает дорогу в краевую или областную столицу. А это сотни километров и десятки часов дорог.

До конца нынешнего года похожие центры откроют еще в двух крупных городах края. Специализированная медицинская помощь уже на расстоянии вытянутой руки.