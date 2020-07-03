"Погода 24": природа начнет заливать дождями горящие регионы Дальнего Востока

Дальний Восток и Сибирь в огне — на фоне аномального тепла! Где сегодня дожди затормозят распространение лесных пожаров? Надолго ли задержится непогода в Якутии, где в лесах накануне ввели режим ЧС?

В четверг в лесах Якутии был введен режим чрезвычайной ситуации. Тайга горит в 10-ти районах республики. В Верхоянском районе огонь приближался к расположенной в поселке Батагай нефтебазе. В дыму оказались некоторые населенные пункты Колымы. Увеличивается площадь лесных пожаров в Красноярском крае. В Иркутской области сегодня к тушению возгораний приступил Ил-76, вскоре в регион прибудет и самолет-амфибия Бе-200.

Большое количество природных пожаров — следствие аномально теплой погоды в сочетании с засухой. В некоторых районах Якутии средняя температура на 5-7 градусов превысила климатическую норму. В результате обновились абсолютные рекорды тепла, зафиксированные за почти полтора века метеонаблюдений.

Продвижение огненной стихии хорошо прослеживается из космоса. На спутниковом снимке компании "Сканекс" отмечены термоточки, соответствующие очагам возгораний. Как вы видите, наибольшая их плотность — на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края.

А в западной Сибири из-за большого количества дождей возгораний сравнительно немного. В четверг уходили под воду улицы Новосибирска и Томска. Такого местные жители еще не видели — фонтанировали сразу несколько расположенных рядом колодцев ливневой канализации!

Теперь дожди ожидаются и на востоке страны — здесь начнет сказываться влияние циклонов. Наиболее интенсивные ливни пройдут на севере Камчатки и юго-востоке Якутии. Здесь местами может выпасть около половины июльского объема влаги. Такие осадки способны снизить скорость распространения огня.

В столице республики Саха кратковременные грозовые дожди возможны вплоть до субботы. А температурный режим окажется немного прохладнее климата — днем +20...+23. Затем погода наладится. И показания термометров станут приближаться к нормальным значениям. В полуденные часы — до +22-х...+25-ти.